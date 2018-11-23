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Zonguldak'ta FETÖ soruşturmasında 3 kişi tutuklandı

Zonguldak’ta TSK içerisindeki FETÖ üyelerinin yakalanmasına yönelik sürdürülen soruşturmada gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı.

Zonguldak'ta TSK içerisindeki FETÖ üyelerinin yakalanmasına yönelik sürdürülen soruşturmada gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı.


Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde ardışık arama ve kripto şifreleme yöntemlerini kullanan TSK içerisindeki FETÖ üyelerinin yakalanmasına yönelik olarak önceki gün Zonguldak merkezli İstanbul, Ankara, Balıkesir, Kırklareli, Van ve Malatya'da düzenlenen operasyonda gözaltına alının astsubaylar E.K., O.İ., İ.Ç., uzman çavuşlar S.Ö., Ş.Y., T.A., uzman erbaş M.E., sözleşmeli er T.K., üsteğmenler M.D. ve S.K. ile KHK ile ihraç edilen askeri öğrenci Y.U. emniyetteki işlemlerinin ardından geniş güvenlik önlemleri eşliğinde Zonguldak Adliyesine sevk edilmişlerdi.


Cumhuriyet savcısındaki ifadelerinin ardından nöbetçi mahkemeye sevk edilen 11 kişiden astsubaylar O.İ. ve Ş.A. ile askeri öğrenci Y.U. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 7 kişi adli kontrol şartıyla 1 kişi ise serbest bırakıldı.

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