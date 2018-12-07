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Zonguldak'ta FETÖ/PDY operasyonu

Zonguldak merkezli 5 ilde FETÖ’nün TSK’daki kripto yapılanmasına yönelik 4 gün önce düzenlenen operasyon ile gözaltına alınan 8 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zonguldak merkezli 5 ilde FETÖ'nün TSK'daki kripto yapılanmasına yönelik 4 gün önce düzenlenen operasyon ile gözaltına alınan 8 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.


Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün Türk Silahlı Kuvvetleri içindeki kripto yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında ankesörlü ve kontörlü telefonlardan ardışık aramalar yaptığı belirlenen 2'si KHK ile ihraç edilmiş askeri öğrenci ve 6'sı muvazzaf toplam 8 şüpheli hakkında verilen gözaltı kararının ardından, Zonguldak Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şubesi ekiplerince Zonguldak merkezli İstanbul, Kocaeli, Edirne, Yozgat ve Siirt'te daha önceden tespit edilen adreslere zamanlı 4 gün önce operasyon düzenlenmişti.


Düzenlenen operasyon kapsamında gözaltına alınan 2'si KHK ile ihraç edilmiş askeri öğrenci ve 6'sı muvazzaf olmak üzere toplam 8 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi.

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