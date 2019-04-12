Zonguldak'ta FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 18 kişi tutuklandı

Zonguldak merkezli 10 ilde gerçekleştirilen FETÖ/PDY operasyonu kapsamında bir süre önce gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından sabah saatlerinde adliyeye sevk edilen 23 kişiden 18'i tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 5'i ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü Soruşturmaları kapsamında Zonguldak merkezli Çankırı, Bursa, Manisa, Samsun, İstanbul, Kayseri, Kütahya, Ankara ve Karabük'te telefonunda ByLock tespit edilen, Bank Asya hesabı bulunduğu iddia edilen, SGK kayıtları bulunan aralarında sağlık çalışanları, özel kurum çalışanları, ihraç öğretmen ve GİH memurları bulunan 25 şüpheliden 23'ü yakalanarak gözaltına alınmıştı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 6'sı kadın 17'si erkek 23 şüpheli sabah saatlerinde geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edilmişlerdi. Akşam saatlerinde Cumhuriyet savcılığındaki işlemlerinin ardından nöbetçi mahkemeye sevk edilen 23 şüpheliden 18'i tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 5'i ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Öte yandan firari 2 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.