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Zonguldak'ta fındık fabrikasında korkutan yangın

Zonguldak’ın fındık fabrikasında büyük yangın meydana geldi.

Zonguldak'ın fındık fabrikasında büyük yangın meydana geldi. Ekiplerin yangını söndürme çalışmaları sürüyor.


Edinilen bilgiye göre olay, Alaplı ilçesinde bulunan bir fındık fabrikasında meydana geldi. Fabrika içerisinde kaynak yapıldığı sırada çıktığı iddia edilen yangın kısa sürede tüm fabrikayı sardı. Büyüyen alevler gökyüzüne yükseldi. Olay yerine ilk olarak Alaplı Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ancak yangının büyük olması sebebiyle Kdz. Ereğli Belediyesi'ne ait itfaiye ekipleri de bölgeye sevk edildi. Düzce'den de bölgeye ekip sevk edildi.


Olası yaralanma ihtimaline karşı 112 ekipleri de bölgeye sevk edildi. Fabrikanın tamamını saran yangını kontrol altına alınma çalışması sürüyor.

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