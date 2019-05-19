Zonguldak'ta Galatasaraylılar 22. şampiyonluğu coşkuyla kutladı

Zonguldak'ta Galatasaray taraftarları, takımlarının 22. şampiyonluğunu kutlamak için sokaklara döküldü.

2018-2019 Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu'nda şampiyon Galatasaray oldu. Spor Toto Süper Lig'in 33. Haftasında Başakşehir ile oynadığı müsabakanın ardından bitime bir hafta kala şampiyonluğu garantileyen Galatasaray, lig tarihindeki 22. şampiyonluğuna ulaştı. Zonguldak kent merkezindeki Gazipaşa Caddesi ve Madenci Anıtı önünde toplanan onlarca kişi, Süper Lig'in son haftasında Medipol Başakşehir'i sahasında konuk eden Galatasaray'ın karşılaşmayı 2-1 kazanarak Lefter Küçükandonyadis Sezonunda şampiyon olmasını kutladı.

Karşılaşmanın son düdüğü ile birlikte kent merkezindeki Galatasaray taraftarları sokağa döküldü. Madenci Anıtı önünde ve valilik binası önünde toplanan çok sayıda kişi, şampiyonluk coşkusu yaşadı.

Galatasaray marşları söyleyen yüzlerce kişi, konvoy oluşturan sürücüleri destekledi. Kalabalık, kutlamalar sonrası olaysız dağıldı. Zonguldak Emniyet Müdürlüğü'ne bağlık ekipler de kutlamalar kapsamında geniş güvenlik önlemleri aldı.