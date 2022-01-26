İhlas Haber Ajansı

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Zonguldak'ta hastane kantininin çatısı çöktü

Zonguldak’ta hastanenin kantininin çatısı çöktü.

Zonguldak'ta hastanenin kantininin çatısı çöktü.


Edinilen bilgiye göre, olay saat 15.30 sıralarında Atatürk Devlet Hastanesi Site Ek binasında meydana geldi. Bahçelievler Mahallesi Hastane Sokak'taki ek binanın kantininin bir bölümünün çatısı çöktü. Biriken kar nedeniyle çöken çatının altında kimsenin olmaması ise faciayı önledi. Olay yerine gelen AFAD ekipleri çöken çatıyla ilgili tutanak tutarken, tedbirli bir şekilde çatının altını kontrol etti. Ekipler, çalışmanın ardından olay yerinden ayrıldı. Çöken çatının bulunduğu bölgeye emniyet şeridi çekildi.

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