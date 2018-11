Zonguldak'ta "Hayatımız Proje" eğitimi

Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş'ın himayelerinde Zonguldak Valiliği Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Bürosunun 2018 Yılı Teknik Destek Programı kapsamında hazırladığı ve Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı (BAKKA) tarafından finanse edilen “Hayatımız Proje” isimli Uygulamalı Proje Döngüsü Yönetimi Eğitimleri tamamlandı.

I. Grubu 12-16 Kasım 2018, II. Grubu 19-23 Kasım 2018 tarihlerinde gerçekleştirilen eğitimlere İl genelinden toplam 43 kamu kurumu personeli katılım sağladı. BAKKA Toplantı salonunda yapılan eğitimde her iki grupta beş gün boyunca toplam 30 saat eğitim aldı. Eğitimler sonunda düzenlenen sertifika törenine Zonguldak Vali Yardımcısı Dr. Nevzat Taşdan ve Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı Genel Sekreter V. Elif Acar katılarak, kursiyerlere sertifikalarını verdiler.

Kamu kurum ve kuruluşlarının proje hazırlama ve uygulama kapasitelerinin artırılması yönünde eğitim programları düzenlendiklerini hatırlatan Taşdan, "Valimiz Erdoğan Bektaş her türlü projeyi destekleyen ve teşvik eden bir Vali ve ilimiz için büyük bir avantaj, bu eğitimler sonrasında kurum personellerinin proje yazma kapasiteleri artacağından her kurumun ulusal ve/veya uluslararası hibe kaynakları tarafından desteklenen en az bir projeye sahip olması amaçlanmaktadır, bu amaç doğrultusunda proje hazırlayıp hibe alacak olan her kurum İlimizin gelişimine de olumlu katkı sağlayacaktır. Düzenlediğimiz ve bundan sonrada düzenleyeceğimiz eğitim programlarının ilimize hayırlı olmasını temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.