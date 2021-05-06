İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Zonguldak'ta heyelan nedeniyle 4 ayda 51 konut tahliye edildi

Zonguldak’ta geçtiğimiz aylarda meydana gelen heyelanlar nedeniyle 4 ayda 51 konut tahliye edildi.

Zonguldak'ta geçtiğimiz aylarda meydana gelen heyelanlar nedeniyle 4 ayda 51 konut tahliye edildi. Ev sahiplerine ise AFAD tarafından kira yardımında bulunuldu.


Zonguldak'ta geçtiğimiz aylarda sağanak yağış ve fırtına nedeniyle yaşanan heyelanların bilançosu ortaya çıktı. Üst üste yaşanan heyelanlar nedeniyle Ocak ve Nisan aylarında yıkılma riski bulunan 100'e yakın konutun 51'ine boşaltma emri verildi.


Öte yandan boşaltma emri verilen 51 konutun sahibine ise AFAD tarafından kira desteğinde bulunuldu.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.