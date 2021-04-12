Zonguldak'ta heyelan sonrası karayolu ulaşıma kapandı

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde yağmurun ardından yumuşayan zeminden kopan kaya ve toprak parçaları karayolunu ulaşıma kapattı.

Edinilen bilgiye göre, etkili olan yağmurun ardından Alaplı- Kavukkavlı karayolunda heyelan meydana geldi. Yağmurun yumuşattığı toprak ve kaya parçalarının karayoluna yığılmasının ardından yol ulaşıma kapandı. Şans eseri olay anında hiçbir aracın geçmemesi olası faciayı engelledi. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve karayolları ekipleri sevk edildi. Karayolları ekipleri olay yerinde çalışma başlatırken yolun kapanması nedeniyle uzun araç kuyrukları oluştu. Jandarma ekipleri ise olay yerinde geniş güvenlik önlemleri aldı