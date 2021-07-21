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Zonguldak'ta hortum paniği

Zonguldak’ta Filyos beldesi açıklarında oluşan hortum cep telefonu kamerasına yansıdı.

Zonguldak'ta Filyos beldesi açıklarında oluşan hortum cep telefonu kamerasına yansıdı.


Akşam saatlerinde Zonguldak'ın Çaycuma ilçesine bağlı Filyos beldesi açıklarında hortum oluştu. Denizde oluşan ve paniğe neden olan hortum bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Yaklaşık 5 dakika süren hortum herhangi bir tehlike oluşturmadan kayboldu. Çevredeki vatandaşlar hortumun kaybolmasıyla rahat bir nefes aldı.

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