Zonguldak'ta "Huzur 67" uygulamasında 179 araç ve 61 iş yeri denetlendi

Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından İncivez Mahallesi'nde aranan şahıslar ve kayıtsız kiralanan günübirlik evlere yönelik "Huzur 67" uygulaması yapıldı. Uygulamada hırsızlık, uyuşturucu madde kullanmak ve satmak, resmi belgede sahtecilik, kasten yaralama vb. suçlardan aranması olan toplam 17 aranan şahıs yakalandı. Umuma açık eğlence ve dinlenme yerlerine yönelik yapılan uygulamada da 873 şahıs, 179 araç ve 61 iş yeri kontrol edildi. Yapılan kontrollerde nitelikli cinsel istismar suçundan aranan ve hakkında 11 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir aranan şahıs yakalandı. 1 şahsın üzerinde ruhsatsız tabanca, 1 şahsın üzerinde ise 2 gram uyuşturucu madde ve uyuşturucu madde içme aparatı ele geçirildi.

Huzur 67 uygulamasında yapılan şok yol kontrol uygulamalarında trafik kurallarını ihlal eden 9 araç sürücüsüne toplam 17 bin 148 TL trafik idari para cezası kesildi.