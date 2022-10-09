Zonguldak'ta “Huzurlu Sokaklar ve Terör Suçları” uygulaması gerçekleştirildi.

Edinilen bilgiye göre İl Jandarma Komutanlığınca 43 ekip ve 135 personelin katılımıyla Huzurlu Sokaklar ve Terör Suçları Uygulaması icra edildi. Uygulamada; 2 bin 557 şahıs sorgulandı. 207 umuma açık iş yeri kontrol edildi.

Yapılan sorgulamalar sonucunda; 4 yoklama kaçağı, 1 Kasten Yaralama ve 1 Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokma suçundan aranan toplam 6 aranan şahıs hakkında işlem yapıldı.