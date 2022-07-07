Zonguldak'ta içme ve kullanma suyu paneli düzenlendi

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Konferans Salonunda düzenlenen panelde Türkiye'de içme kullanma sularının izlenmesi ve değerlendirilmesi çalışmaların Sağlık Bakanlığı'nın görev, yetki ve sorumluluğunda olduğu belirtildi. İçme, kullanma sularının temin edilmesi, su kaynağının deposunun ve isale hattının kirlenmelere karşı korunması ve dezenfeksiyonunun aksatılmadan yapılması konusunda belediye teşkilatı bulunan yerleşim yerlerinde belediyeler, belediye sınırları dışında ise İl Özel İdarelerin sorumlu olduğu belirtildi. Bu konuda mahalli idarelere büyük görevler düştüğü ifade edildi.

Panele konuşmacı olarak katılan Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı Çevre Sağlığı Biriminde görevli Okan Yalama ve Bülent Ecevit Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Sefa Kocabaş, sağlıklı su temini ve sanitasyonu hakkında katılımcılara geniş çerçevede bilgilendirmelerde bulundular.