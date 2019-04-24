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Zonguldak'ta ikamet yangını ev kullanılmaz hale geldi

Zonguldak’ta Terakki Mahallesi Cumhuriyet Caddesi Kerem sokakta sobanın tutuşması sonucunda bir apartmanın 3’üncü katında yangın çıktı.

Zonguldak'ta Terakki Mahallesi Cumhuriyet Caddesi Kerem sokakta sobanın tutuşması sonucunda bir apartmanın 3'üncü katında yangın çıktı.


Edinilen bilgiye göre yangın bugün sabah saatlerinde Terakki Mahallesi Cumhuriyet Caddesi Kerem sokakta bir apartmanın üçüncü katında meydana geldi. İddiaya göre sobanın tutuşması sonucunda evde yangın çıktı. Yangını fark eden çevredeki vatandaşlar durumu 110 ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Kısa sürede yangını kontrol altına ekipler evde soğutma çalışması yaptı. Şans eseri yangından can kaybı olmazken ev kullanılamaz hale geldi.

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