İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Zonguldak'ta ikamet yangını korkuttu

Zonguldak’ta Mithatpaşa Mahallesi’nde tek katlı bir evin çatı katında çıkan yangın paniğe neden oldu.

Zonguldak'ta Mithatpaşa Mahallesi'nde tek katlı bir evin çatı katında çıkan yangın paniğe neden oldu.


Edinilen bilgiye göre olay öğlen saatlerinde Mithatpaşa Mahallesi Dağ yolu sokakta meydana geldi. İddiaya göre tek katlı müstakil bir binanın çatı katında sobadan yangın çıktı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri çağrıldı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına kısa sürede müdahale ederek büyümeden kontrol altına alındı.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.