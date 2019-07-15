İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Zonguldak'ta iki araç çarpıştı: 3 yaralı

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde iki aracın kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde iki aracın kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.



Kaza, Çaycuma ilçesi Akyamaç köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bartın istikametinden Çaycuma istikametine seyir halinde olan Adem Çubuklu (28) idaresindeki 16 ACB 898 plakalı araç ile Mesut Örenli (47) idaresindeki 74 DF 400 plakalı araç yağmur dolasıyla kayganlaşan yolda kafa kafaya çarpıştı. Çarpmanın etkisi ile her iki araç da yoldan çıktı. Olayı görenler 112 Acil Servis ve jandarmayı arayarak yardım istedi. Çaycuma İtfaiyesi de olay yerine yardıma çağrıldı. Kazada Adem Çubuklu, Cansu Çubuklu (27), Mesut Örenli yaralandı. Yaralılar Çaycuma Devlet Hastanesine kaldırıldı. Durumlarının iyi olduğu belirtildi. Jandarma kaza ile ilgili tahkikat başlattı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.