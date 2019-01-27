İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Zonguldak'ta iki araç kafa kafaya çarpıştı: 1 yaralı

Zonguldak’ın Alaplı ilçesinde iki aracın kafa kafaya çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde iki aracın kafa kafaya çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre kaza, Alaplı-Mollabey yolu Çay köyü yakınlarında meydana geldi. Alaplı istikametine seyreden 67 SG 786 plakalı otomobil ile Mollabey istikametine giden 67 SG 146 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada yaralanan Ali S. olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri tarafından Kdz. Ereğli Devlet Hastanesine kaldırılırken, araçlarda maddi hasar meydana geldi.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.