Zonguldak'ta iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralı

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde iki otomobilin kafa kafa çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Hüseyinli Köyü yol ayrımında meydana geldi. Alaplı istikametinden Ormanlı'daki cenazeye katılmak üzere yol alan 41 BE 752 plakalı M.B. idaresindeki araç karşı yönden gelen 67 LN 479 plakalı T.B. idaresindeki araçla kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçlar da bulunan iki kişi yaralandı. Yaralılardan S.B. ve Ş.A. olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kaza sonucu araçta bulunan diğer iki kişi de kontrol amaçlı hastaneye gönderildi. Alaplı İlçe Jandarma Trafik ekipleri kaza yerinde güvenlik önlemleri alırken kazayla ilgili inceleme başlattı.