Zonguldak'ta ilk ders zili çaldı

Hafta kapsamında Atatürk Anıtı'na çelenk sunumu ile başlayan programda Ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı okundu.

Törene, İl Milli Eğitim Müdür Vekili Murat Kapıcı, CHP İl Başkanı Hakkı Güney, şube müdürleri, Esnaf Odaları Başkanı Muharrem Coşkun, bazı daire müdürleri, okul müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Törenin ardından 2019-2020 eğitim öğretim dönemi nedeniyle Kapuz İlköğretim Okulu'nda ilköğretim haftasının başlaması nedeniyle tören düzenlendi. Tôrene, Vali Erdoğan Bektaş, Belediye Başkanı Dr. Ömer Selim Alan, İl Milli Eğitim Müdürü Murat Kapıcı, okul müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Törende açılış konuşmasını yapan Zonguldak İl Milli Eğitim Müdürü Murat Kapıcı, yeni eğitim öğretim yılında öğrencilere başarılar dileyerek, "99 bin 300 öğrencimiz le eğitime başladık. Bakanlığımız bünyesinde öğlen yemekleri verilmek suretiyle eğitimimiz ilimizde devam edecektir. Merkez ilçede temel eğitimde taşımalı yemek hizmetleri bugün itibariyle başlamıştır. Orta öğretimde ise 16 Eylül'den itibaren taşımalı yemek hizmetleri verilmeye başlanacak. Değerli öğretmenleri olarak ne kadar meşakkatli bir yolculuk olduğunu çok iyi biliyor çok değerli arkadaşlarım meslektaşlarım öğretmenlik mesleği sabır merhamet hoşgörü ve emek ister. Aslında öğretmenlik mesleği Gönül işidir eğitim verdiğimiz yavrularımızın birer birey olduğunu unutmadan onların geleceği hazırlamalıyız, onları dinlemeliyiz ve onlara ihtiyacı olan sevgi ve ilgiyi vermeliyiz. onları geleceğimizin teminatları olarak görmeliyiz. Ben tekrar yeni eğitim-öğretim yılımız hayırlı ve uğurlu olsun" dedi.

Konuşmanın ardından Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş sembolik olarak ilk ders zilini çaldı ve çocuklar okula geçerek eğitim öğretime başladılar.