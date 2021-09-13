Zonguldak'ta İlköğretim Haftası kutlandı

İlköğretim Haftası nedeniyle, Zonguldak İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nce Zonguldak Valiliği önünde tören yapıldı.

İlköğretim Haftası nedeniyle Zonguldak İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından çelenk sunum töreni düzenlendi. İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne ait çelenk, Atatürk Anıtı'na bırakıldı. Saygı duruşu ve İstiklâl Marşı'nın okunmasının ardından, İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tosun, günün anlam ve önemine ilişkin konuşmasını yaptı.

Tosun; "Uzun bir aradan sonra yeni eğitim öğretim yılımız başladı. 1 haftalık heyecanın ardından burada toplanmış bulunmaktayız. Eğitim camiası olarak 2021-2022 eğitim öğretim yılına başlamanın heyecanı içerisindeyiz. Gelişmiş, huzurlu bir toplum her yönüyle iyi yetiştirilmiş bireylerden oluşur. Salgının getirdiği hassasiyet ile Bakanlığımızdan tahsis edilen ödenek ile okullarımızın ihtiyaçlarını giderdik. Tüm okullarımız okulum temiz ödülünü almaya hak kazandı. Yeni eğitim öğretim yılına, yeni umut ve hedeflerle başlıyoruz. Büyük hedeflere sahibiz" dedi.

Törene; Belediye Başkanı Ömer Selim Alan, Zonguldak Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Hakan Yüksel, Cumhuriyet Başsavcısı Abdürrahim Alan, Baro Başkanı Türker Kapkaç, İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tosun, Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanı Varol Demirköse, İl Başkan yardımcıları, kurum müdürleri ve öğrenciler katıldı. Ardından Gaziilköğretim okulu öğrencisi, ‘İlköğretim haftası'şiirini okudu. Program toplu fotoğraf çektirmesinin ardından sona erdi.