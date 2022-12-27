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Zonguldak'ta jandarma tarafından 222 iş yeri denetlendi

Zonguldak’ta İl Jandarma Komutanlığınca ‘Türkiye Müşterek Kaçak ve Sahte Alkollü İçki Uygulaması’nda iş yerleri denetlendi.

Zonguldak'ta İl Jandarma Komutanlığınca ‘Türkiye Müşterek Kaçak ve Sahte Alkollü İçki Uygulaması'nda iş yerleri denetlendi.


Zonguldak İl Jandarma Komutanlığınca, il genelinde kamu düzeninin sağlanması, suç ve suçlularla mücadele çerçevesinde 44 ekip, 132 personelin katılımıyla “Türkiye Müşterek Kaçak ve Sahte Alkollü İçki Uygulaması” icra edildi. İl genelinde faaliyet gösteren 222 işyeri denetlendi. Yapılan denetimler sonucunda 2 bin 450 şahısın GBT sorgulaması yapılırken, yoklama kaçağı olarak aranan 1 şahıs yakalanarak hakkında işlem yapıldı. Zonguldak İl Jandarma Komutanlığınca “Kaçak ve Sahte Alkollü İçki” ile mücadeleye kararlılıkla devam edileceği belirtildi.

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