Zonguldak'ta kaçak içki operasyonu

Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı merkez ve ilçe genelinde 82 görevli ile birlikte 238 iş yeri kontrol edildi. Yapılan kontrollerde; Devrek ilçesinde bulunan bir tekele bayiinde, süresi biten Perakende Alkol Satış Belgesi yenilemediği için iş yerinde bulunan 436 şişe alkollü içki ile 37 paket sigaraya el konuldu.

Kdz. Ereğli ilçesinde bulunan bir tekel bayiinde satışa sunulan, barkod bilgileri kolonyaya ait 24 şişe etil alkol içerikli yüzey temizleyici ürün hakkında yed-i emin tedbiri uygulandı. Zonguldak'ta bulunan bir tekel bayiinde sahte içki yapımında kullanılan bin 237 adet aroma ile bin 61 şişe etil içeren yüzey temizleyici ürün ele geçirildi.

Emniyet Genel Müdürlüğünün yaptığı operasyonlarda 2 şahsa Cumhuriyet Başsavcılığı talimatı ile adli işlem yapılarak 1 şahıs ise gözaltına alındı.