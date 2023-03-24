Zonguldak'ta kaçak kazı yapan 10 kişi yakalandı

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde kaçak kazı yapan 10 kişi jandarma ekiplerince yakalandı.
Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde kaçak kazı yapan 10 kişi jandarma ekiplerince yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, ilçenin Filyos beldesinde izinsiz kazı yapıldığı bilgisi üzerine İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri harekete geçti. Bölgeye düzenlenen operasyonda 10 kişi yakalandı. Olay yerinde, kazı anında kullanıldığı tespit edilen 1 adet jeneratör, 1 adet kırıcı matkap, 1 adet merdiven, 2 adet manivela demiri, 1 adet kazma, 1 adet kürek ve 2 adet kova malzemeleri ele geçirildi.
Gözaltına alınan 10 şüpheli jandarmadaki işlemlerinin ardından Cumhuriyet Başsavcılığındaki ifadeleri sonrası serbest bırakıldı.