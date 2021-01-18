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Zonguldak'ta kar kalınlığı 30 cm aştı

Zonguldak’ta geceden bu yana şiddetini artıran kar yağışı sebebiyle kent merkezinde kar kalınlığı 30 cm aştı.

Zonguldak'ta geceden bu yana şiddetini artıran kar yağışı sebebiyle kent merkezinde kar kalınlığı 30 cm aştı. Yoğun kar yağışında yolların kapanması nedeniyle vatandaşlar işe gidebilmek için mücadele verdi.


Zonguldak'ta geceden bu yana şiddetini artıran kar yağışı sebebiyle kent merkezinde kar kalınlığı 30 cm aştı. Kentin çeşitli noktalarında çalışmalarını sürdüren ekipler yoğun kar yağışına yetişemeyince yollar kapandı.


Sabahın erken saatlerinde işlerine gidebilmek için yollara koyulan vatandaşlar yolların kapalı olması nedeniyle işlerine yürüme gitti. Kendi aracı ile yola çıkan vatandaşlar yollarda kalırken çevredeki vatandaşların yardımıyla kurtuldu. Bir süre yolların açılmasını bekleyen vatandaşlar yollar açılmayınca işlerine yürüme gitti.

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