Zonguldak'ta kar kalınlığı 82 santimetreye ulaştı

Zonguldak'ta iki gündür etkili olan kar yağışı sonrası radar mevkisindeki kar kalınlığı 82 santimetre olarak ölçüldü.

Meteoroloji İl Müdürlüğü, devam eden kar yağışlarıyla birlikte istasyonlarda kaydedilen kar yükseklik değerleri ile radar sisteminden alınan son verileri paylaştı. Verilere göre Zonguldak merkezde kar kalınlığı 39 santimetreye ulaştı. Kozlu ilçesinde 7 santimetre, Çaycuma ilçesinde 28 santimetre, Beycuma beldesinde 43 santimetre olarak kaydedildi. En yüksek kar kalınlığı radar mevkisinde 82 santimetre olarak ölçüldü.