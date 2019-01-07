Zonguldak'ta kar küreme aracı devrildi

Kazada yaralanan olmazken, polis ve jandarma ekipleri kış lastiği ve zinciri olmayan araçların geçişine izin vermiyor.

Zonguldak-Ereğli karayolunun yüksek kesimlerinde kar yağışı dün geceden bu yana devam ediyor. Kar kalınlığı bazı noktalarda 20 santimetreye kadar ulaşırken, jandarma ve polis ekipleri Zonguldak ve Ereğli girişinde kontroller yaparak kış lastiği ve zinciri bulunmayan araçların geçişine izin vermiyor. Zonguldak ve Ereğli girişinde ağır tonajlı araçlar ise uzun kuyruklar oluşturdu.

Polis ve jandarmanın tüm uyarı ve kontrollerine rağmen yola çıkan bazı araçlar yolda kaldı. Ereğli ilçesine bağlı Sücüllü köyü yol ayrımında ise kar küreme aracı kaza yaptı. Üzerine gelen tırdan kaçmaya çalışan kar küreme aracı, yolun ortasındaki kanala devrildi. Kazada yaralanan olmazken, yoldan çıkan bazı araçlar da çekici ile kaldırıldı.

Karayolları ekipleri yolun her iki yönünü de açık tutmaya çalışarak, buzlanmaya karşı tuzlama yapıyor. Zonguldak-Ereğli karayolunda kar yağışı yer yer devam ederken, yetkililer sürücüleri zincirsiz ve kar lastiksiz yola çıkmamaları konusunda uyardı.