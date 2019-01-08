Zonguldak'ta kar ulaşımı aksattı, metrelerce araç kuyruğu oluştu

Zonguldak'ta dünden bu yana etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle Kapuz Caddesi üzerinde uzun araç kuyrukları oluştu. Ekipler seferber oldu.

Kent merkezinde dün başlayan kar yağışı bu gün de etkisini sürdürdü. Kent merkezinden Kapuz Caddesi istikametini kullanan araçlar buzlanma ve kar nedeniyle yolda kaldı. Büyük bir çoğunluğu rampa olan yolda yük nakli yapan bazı kamyonetler uzun araç kuyruklarının oluşmasına neden oldu. Zincirsiz ve kar lastiği olmadan trafiğe çıkan bazı sürücüler ise diğer sürücülere zor anlar yaşattı. Yaklaşık 3 kilometre uzunluğunda araç kuyrukları oluştu.

Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı trafik ekipleri de etkili olan kar yağışı nedeniyle adeta teyakkuza geçti. Ekipler Kapuz Caddesi mevkisinde trafiğin düzenini sağlamaya çalışırken bir taraftan da araç sürücülerine yardımcı oldu.

Bir süre sonra kar küreme araçları ile ekipler tuzlama çalışması için bölgeye gelerek çalışma başlattı.

92 köye ulaşım sağlanamıyor

Kapuz Caddesi, Site rampası, Kadırga mevkisinde sürücüler zaman zaman zor anlar yaşadı. Öte yandan Zonguldak Valiliği ulaşıma kapanan köy yollarının sayısını 92 olarak açıkladı. Merkez ilçede 25, Kilimli ilçesinde 4, Kozlu ilçesinde 25, Çaycuma ilçesinde 3 ve Kdz. Ereğli ilçesinde 35 olmak üzere 92 köy yolunun ulaşıma kapandığını ve çalışmaların aralıksız sürdüğü belirtildi.

Eğitime bir gün kar engeli

Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş başkanlığında sabah saatlerinde gerçekleştirilen toplantı doğrultusunda merkez ilçe, Kozlu, Kilimli ve Kdz. Ereğli ilçelerinde eğitime bir gün ara verildiği açıklandı. Hamileler ve engellilere de bir gün tatil verildiği belirtildi.