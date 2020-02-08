İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Zonguldak'ta kar yağışı etkisini gösterdi

Zonguldak’ta gece başlayan kar yağışının ardından kent merkezi beyaza büründü.

Zonguldak'ta gece başlayan kar yağışının ardından kent merkezi beyaza büründü. Gece boyunca etkisini sürdüren kar yağışı ulaşımda aksamalara neden oldu.


Zonguldak'ta gece başlayan kar yağışının ardından kent merkezi beyaza büründü. Gece boyunca etkisini sürdüren kar yağışı Zonguldak -Ankara ve Zonguldak İstanbul kara yolunda ulaşımda aksamalara neden oldu. Sabah saatlerinde etkisini arttıran kar, kent merkezi ve ilçelerde etkili oldu. Kara yolları ekipleri tuzlama ve kara küreme çalışması yaptı. Meteoroloji yetkililerinden alınan bilgiye göre kar yağışının Pazar günü akşamına süreceği belirtildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.