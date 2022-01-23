Zonguldak'ta karla mücadele sürüyor

Zonguldak’ta yoğun kar yağışının ardından bazı güzergahlarda uzun araçların geçişine izin verilmedi.
Zonguldak'ta yoğun kar yağışının ardından bazı güzergahlarda uzun araçların geçişine izin verilmedi.
Kenti etkisi altına alan yoğun kar yağışı sonrası ana arterlerde karla mücadele çalışmaları sürüyor. Karayolları Bölge Müdürlüğü ekipleri Zonguldak-Ankara, Zonguldak-İstanbul karayollarında kar küreme ve tuzlama çalışmalarını devam ettiriyor.
Öte yandan Zonguldak-İstanbul karayolu, Zonguldak-Bakacakkadı ve Devrek-Mengen güzergahı kar yağışı nedeniyle uzun araçların geçişine kapatıldı. Bakacakkadı-Bartın, Bakacakkadı-Devrek, Gökçebey-Karabük güzergahlarında kar yağışının devam ettiği ancak trafiğin tüm araçlara açık olduğu öğrenildi.