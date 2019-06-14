Zonguldak'ta karne heyecanı

Zonguldak'ta 2018-2019 eğitim öğretim yılının sonunda 105 bin 508 öğrenci karnelerini aldı.

2018-2019 eğitim öğretim yılı bugün itibariyle sona erdi. İl genelinde ise 105 bin 508 öğrenci karnelerini aldı. Zonguldak İlkokulu'nda yılsonu şenliği düzenlendi. Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş, Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı, İl Milli Eğitim Müdür vekili Murat Kapıcı ve protokol üyelerinin katılımıyla okul bahçesinde şenlikler gerçekleştirildi.

Saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı'nın okunduğu programda minikler halk oyunu gösterileri sergiledi. İl korosunun müzik dinletisinin ardından konuşan Vali Erdoğan Bektaş, “Bu karnelerde bir şeyler yazıyor olacak. Bu yazılarda bir kısım mesajlar olacak. Ben hep söylüyorum. Bu karnelerdeki yazıların ilk sorumluları bizler sonra veliler en son öğrencilerdir. Yani o karne olanları beğeniyorsak bu sıralamayla sorumluyu, suçluyu bulmamız lazım. Ya da ödülü hak edeni bulmamız lazım. Bu sıralama hiç şaşmaz. O karnede yazılanların sorunlusu asla çocuklar değildir” şeklinde konuştu.

Programın ardından öğrencilere sınıflarda karneleri dağıtıldı.