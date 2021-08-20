Zonguldak'ta kenevir operasyonu;42 kök kenevir bitkisi ele geçirildi

Operasyonda 42 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı ekipleri yapılan çalışmalar neticesinde Zonguldak İli Devrek İlçesi Aksu köyünde H.A. ve İ.U. isimli şahısların izinsiz kenevir bitkisi yetiştirdiği bilgisi alınması üzerine harekete geçti. Ekipler tarafından düzenlenen operasyon neticesinde, şahısların ev ve eklentilerinden yapılan aramada, H.A. ve İ.U. isimli şahıslara ait, (42) kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Olayla ilgili olarak şahıslar hakkında Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi Kanununa Muhalefet suçundan adli işlem yapıldı.