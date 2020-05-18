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Zonguldak'ta kısmi kısıtlama sürüyor

Zonguldak’ta hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasının ardından bugün genelge ile belirtilen iş yerleri açıldı.

Zonguldak'ta hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasının ardından bugün genelge ile belirtilen iş yerleri açıldı. Kısmi kısıtlamada vatandaşlar saat 16.00'ya kadar alışveriş yaptı.


İçişleri Bakanlığı genelgesi doğrultusunda 14 büyükşehir ve Zonguldak'ta 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması getirildi. Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasının ardından bugün itibariyle genelge doğrultusunda belirlenen iş yerleri açıldı. Kasap, market, manav, fırın gibi iş yerleri saat 16.00'ya kadar vatandaşların ihtiyacının karşılanması için açık kaldı.


Öte yandan kentin en işlek caddesi olan Gazipaşa başta olmak üzere cadde ve sokaklar boş kaldı. İhtiyaçları için markete giden vatandaşlar, alışveriş sonrası evlerinin yolunu tuttu. Nüfus Müdürlüğü kimlik yenileme, geçici kimlik işlemleri için açık tutuldu. Sokağa çıkma kısıtlaması bulunanlara ise idari para cezası uygulandı. Trafik ekipleri gün boyunca sık sık vatandaşlara uyarı anonsları yaptı. Sosyal mesafenin korunmasına ve maske kullanımı konusunda vatandaşlar uyarıldı. Kısmi kısıtlama uygulaması il genelinde yarın da devam edecek.

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