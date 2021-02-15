İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Zonguldak'ta kopan elektrik telleri iki köpeği telef etti

Zonguldak’ta kuvvetli rüzgar ve kar yağışı nedeniyle kopan elektrik telleri, olay yerinden geçen iki köpeğin ölümüne sebep oldu.

Zonguldak'ta kuvvetli rüzgar ve kar yağışı nedeniyle kopan elektrik telleri, olay yerinden geçen iki köpeğin ölümüne sebep oldu.


Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde Rüzgarlımeşe Mahallesi'nde kuvvetli rüzgar ve yoğun kar yağışı nedeniyle elektrik telleri koptu. Mahalle sakinleri durumu enerji firmasına haber verirken, kopan elektrik telleri nedeniyle akıma kapılan iki sokak köpeği telef oldu. Mahalle sakinleri, "Kar yağışı nedeniyle elektrik telleri koptu. İki köpek tellere değerek öldü" diyerek tepki gösterdiler.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.