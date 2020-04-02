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Zonguldak'ta korona virüs önlemleri arttırıldı

Sağlık Bakanı Dr.

Fahrettin Koca'nın tehlikeli ilk 10 il arasında olan Zonguldak'ta tedbirler en üst seviyeye çekildi.


Fahrettin Koca'nın 112 vak'a ve 5 ölümle Türkiye'de ilk 10 il arasında olan Zonguldak'ta, Zonguldak Valiliği, İl Emniyet Müdürlüğü ve Zonguldak Belediyesi tarafından tedbirler en üst seviyeye çekildi. Şehrin giriş ve çıkışlarında durdurulan araçlara ateş ölçümü yapılarak vatandaşlar sıkı şekilde uyarıldı. Acil durumu olmayan vatandaşlar ekipler tarafından evlerine gönderildi. Ekipler kentin belirli bölgelerine barikatlar kurdu. Zonguldak Belediye Başkanı Ömer Selim Alan, Zonguldak İl Emniyet Müdürü Metin Turanlı caddeye inerek vatandaşları sık sık uyardı.

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