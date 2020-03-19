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Zonguldak'ta koronavirüs tedbirleri görüşüldü

Zonguldak’ta Koronavirüse karşı alınan tedbirler Vali Erdoğan Bektaş başkanlığında yapılan toplantıda gözden geçirildi.

Zonguldak'ta Koronavirüse karşı alınan tedbirler Vali Erdoğan Bektaş başkanlığında yapılan toplantıda gözden geçirildi.


Belediye Başkanı Dr. Ömer Selim Alan, Z.B.E.Ü Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çufalı, İl Jandarma Komutanı Albay Gönen Süslü, İl Emniyet Müdürü Metin Turanlı, TTK Genel Müdür Yardımcısı İsmail Güner, M tipi Kapalı ve Açık Ceza infaz Müdürü ile bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının yetkilileri ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve AVM Müdürlerinin katıldığı toplantıda Koronavirüs tehdidine karşı alınan önlemler bir kez daha gözden geçirilerek, İl Sağlık Müdürü Uzm.Dr. Ertuğrul Güner tarafından bilgilendirme yapıldı.

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