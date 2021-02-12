Zonguldak'ta köy okulları yüz yüze eğitime hazır

Zonguldak'ta köy okulları 15 Şubat'ta aşamalı ve kontrollü bir şekilde yüz yüze eğitimle başlayacak.

15 Şubat Pazartesi itibarıyla, "birleştirilmiş sınıf uygulaması yapılan okulların tamamı, köy ve belde seyrek nüfuslu yerleşim yerlerinde; Vali Mustafa Tutulmaz başkanlığında toplanan hıfzıssıhha kurulunun kararı ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü, İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri, Okul Müdürlüklerinin iş birliği içinde alacağı tedbirler doğrultusunda tüm ilkokul ve ortaokullar ile tüm bağımsız anaokulu ve özel eğitim ana okullarda haftada 5 gün yüz yüze eğitime geçilecek.

Zonguldak'ta toplam 8 ilçe genelinde bulunan köy yerleşim yerlerindeki 83 köy ilkokulunda 3.493 ilkokul öğrencisi, bu okullardaki 608 anasınıfı öğrencisi olmak üzere toplamda 4.101 öğrenci ilkokul düzeyinde eğitim ve öğretime başlayacak.

Ortaokul düzeyinde ise 35 köy ortaokulunda 3.668 ortaokul öğrencisi, bu okullardaki 98 anasınıfı öğrencisi olmak üzere toplamda 3.766 öğrenci eğitim ve öğretime başlayacak.

Zonguldak ili genelindeki bağımsız anaokullarından 23 tane resmi Anaokulunda 1.490 öğrenci, 12 tane Özel Anaokulunda 292 öğrenci olmak üzere toplamda 1.782 öğrenci okulöncesi eğitime yüz yüze başlayacak

1 Mart'tan itibaren ise tüm resmi ve özel ilkokullarda ve bu ilkokulların bünyesindeki anasınıfları ile özel eğitim sınıflarında, haftada iki gün yüz yüze eğitim yapılacak, tüm resmi ve özel ortaokullar ile İmam Hatip Ortaokullarının 8. Sınıflarında da yüz yüze eğitime başlanacak.

Yüz yüze eğitime geçiş hazırlıkları kapsamında Millî Eğitim Bakanlığı, ‘Eğitim Kurumlarında Hijyen Şartlarının Geliştirilmesi, Enfeksiyon Önleme ve Kontrol Kılavuzu'na göre, okullardaki tüm alanlarda öğrenciler arasında sosyal mesafe sağlanacak şekilde kapasite düzenlemeleri gerçekleştirildi. İl Millî Eğitim Müdürlüğü koordinasyonunda yüz yüze eğitime başlayacak okulların ihtiyaç duydukları maske, dezenfektan, sıvı sabun gibi temizlik malzemeleri okullara ulaştırıldı.

Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) ile Türk Standartları Enstitüsü (TSE) iş birliğinde yürütülen çalışmalar neticesinde ülkemiz genelinde ve Zonguldak'ta yürütülen çalışmalarla okulların yüzde 100'ü hazırlıklarını tamamlayarak belgelendirme başvurusu yaptı.

Yapılan incelemeler sonucunda İlimiz okullarının yüzde 100'ünü oluşturan 412 okul, "Okulum Temiz" belgesini alarak Covid- 19 tedbirleri konusunda son hazırlıklarını tamamlayarak öğrencilerine kavuşmayı bekliyor.

Okul içerisinde öğrenci, öğretmen ve diğer çalışanların maske kullanımıyla ilgili belirlenen kurallar ve gerekli uyarılar yazılı ve görsel olarak paylaşıldı. Okullarda temizlik görevlilerinin iş esnasında maskenin yanı sıra eldiven ve benzeri korucuları kullanmaları için önlem alındı. Eğitim ortamlarının düzenli olarak doğal yollarla havalandırılması için gerekli düzenlemeler yapıldı.

Zonguldak İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tosun, “Tüm dünya ile birlikte ülkemizin de mücadele ettiği bu salgın sürecinde bizlere düşen asıl vazife, süreçten gerekli dersi almış bir şekilde yolumuza devam etmek ve okullarımızı birlikte açmaktır. Bu sorumluluk bilinciyle eğitim- öğretim kalitesini arttırmak için tüm eğitim paydaşlarıyla el birliği ve gönül birliği içinde çalışmalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz. Tüm öğretmen ve öğrencilerimizin birbirlerini çok özlediklerini biliyor; sınıflarımızın, okul bahçelerimizin tekrar coşkulu çocuk sesleriyle dolacağı günleri özlemle bekliyoruz. Bizler biliyoruz ki okullarımızın mihenk taşları sizlersiniz. Tüm dünyanın ve ülkemizin mücadele ettiği salgın döneminde hangi öğrencimize nasıl ulaşabiliriz düşüncesiyle fedakârca çalışarak; okulun, dört duvardan çok daha fazlası olduğunu herkese gösterdiniz. Bu sorumluk bilinciyle, bir tarafıyla şanlı mazimizin mirasına sıkı sıkıya bağlı olan diğer tarafıyla bilimin izinde sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlere aktif katılım sağlayan öğrenciler yetiştirmek için canla başla mücadele etmeye devam edeceğinize tüm kalbimle inanıyorum. Hepinize, hayatlarına dokunduğunuz her bir öğrencimiz için teşekkür ediyorum. Pandemi sürecinde okullarınızdan, arkadaşlarınızdan ve sosyal hayattan uzak kalarak herkesin sağlığı için evde kalmaya özen göstererek ellerinizden geleni yaptığınız için sizlere çok teşekkür ediyor ve sizleri çok özlediğimizi ifade etmek istiyorum. Tekrar okullarınıza dönebilmeniz ve olması gerektiği gibi eğitim alabilmeniz için bizler de tüm imkânları seferber ediyoruz. Sizlerden beklentimiz öncelikle bizi biz yapan değerlerin ışığından ayrılmadan sağlam bir inanç ve gayret içinde derslerinize sımsıkı sarılmanız ve hayalini kurduğunuz hedefinize ulaşmak için gereken adımları atmanızdır. Salgınla mücadele ettiğimiz bu süreçte siz değerli velilerimizin, öğrencilerimizin başarısında büyük bir rol üstlendiğini biliyor; önümüzdeki süreçte de eğitim faaliyetlerinin başarılarla taçlandırılması için desteklerinizi esirgemeden devam ettirmenizi diliyoruz. Bu duygu ve düşünceler içerisinde milli, manevi değerler ve bilgiyle yoğuracağımız; onlara iyi birer model olmayı hedeflediğimiz yeni dönemin öğretmen, öğrenci ve velilerimiz başta olmak üzere tüm milletimize hayırlar getirmesini diliyor; daha sağlıklı günlerde, çok özlediğimiz okul bahçelerimizde ve sınıflarımızda öğrencilerimizle buluşmayı diliyorum” ifadelerine yer verdi.