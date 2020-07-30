Zonguldak'ta kumar baskınına ceza yağdı

Zonguldak'ta jandarma ekipleri bir eve kumar operasyonu düzenledi. Operasyonda yakalanan 8 şahsa 17 bin 900 TL ceza uygulandı.

Edinilen bilgiye göre, Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Çaydeğirmeni beldesi Merkez Mahallesi'nde bir evde kumar oynandığı ve oynatıldığı bilgisi üzerine harekete geçti. Bahse konu adreste yapılan aramada kumar oynandığı tespit edildi. H.B. (54) isimli şahsa kumar oynanması için yer ve imkan sağlanması suçundan, kumar oynadığı tespit edilen İ.D. (56), E.G. (44), İ.E. (48), O.P. (32), E.K. 42), S.Ç. (36), E.P. (57), Ş.B. (40) isimli toplam 8 şahsa ise kumar oynamaktan toplam 9 bin 800 TL idari yaptırım uygulandı. Ayrıca tüm şahıslara sosyal mesafe kuralını ihlal ettiklerinden Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282. maddesi gereği 8 bin 100 TL tutarında para cezası olmak üzere toplamda 17 bin 900 TL para cezası uygulandı. Ayrıca kapalı alanda sigara içmek ve konut içerisinde alkol satışı yapmaktan da yasal işlem yapıldı. Kumar oynamaya yer ve imkan sağlayan şahsın evi ise 30 günlüğüne mühürlenmek üzere gerekli yasal işlem başlatıldı.