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Zonguldak'ta kumar operasyonu: 5 şüpheliye ceza

Zonguldak’ta jandarma ekiplerince düzenlenen kumar operasyonunda şüphelilere 10 bin 800 TL idari para cezası uygulandı.

Zonguldak'ta jandarma ekiplerince düzenlenen kumar operasyonunda şüphelilere 10 bin 800 TL idari para cezası uygulandı.


Zonguldak İl Jandarma Komutanlığınca yapılan istihbari çalışmalar neticesinde Devrek ilçesi Çaydeğirmeni beldesi İsmetpaşa Mahallesi'nde bir evde kumar oynatıldığı bilgisi üzerine operasyon için düğmeye basıldı.


Adreste yapılan aramada kumar oynandığı tespit edildi. M.E. (70 E.) isimli şüpheliye kumar oynanması için yer ve imkân sağlanması suçundan adli işlem başlatıldı. S.Ç. (44), R.S. (55), S.G. (42), N.A. (44), M.E. (58) isimli 5 şahsa ise kumar oynamak kabahatinden toplam 6 bin 125 TL idari yaptırım uygulandı. Ayrıca tüm şüphelilere sosyal mesafe ve maske takma kuralını ihlal ettiklerinden umumi hıfzıssıhha kanunun 282. maddesi gereği toplamda 10 bin 800 TL tutarında para cezası uygulanmak üzere tutanak tutuldu.

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