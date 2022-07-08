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Zonguldak'ta Kurban Bayramı'nın yağışlı geçmesi bekleniyor

Zonguldak’ta Kurban Bayramı’nın yağışlı geçmesi bekleniyor.

Zonguldak'ta Kurban Bayramı'nın yağışlı geçmesi bekleniyor.


Zonguldak Valiliği, Kurban Bayramı'na ilişkin meteorolojik değerlendirmeleri kamuoyu ile paylaştı. Buna göre Arife gününün Batı Karadeniz'de yerel gök gürültülü sağanak yağışlı geçmesi bekleniyor. Bayramın birinci günü bölge geneli gök gürültülü sağanak yağışlı geçmesi bekleniyor. Bayramın ikinci günü bölge geneli gök gürültülü kuvvetli sağanak yağışlı geçmesi bekleniyor. Bayramın üçüncü günü bölge geneli yerel gök gürültülü sağanak yağışlı geçmesi bekleniyor. Bayramın dördüncü günü ise bölge geneli yerel parçalı ve az bulutlu olması bekleniyor.

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