Zonguldak'ta kütüphanesiz okul kalmadı, kitap sayısı 600 bini geçti

Kütüphanesiz okul kalmadı. Zonguldak geneli Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı okul ve kurumlardaki kitap sayısı 600 bini geçerken öğrenci başına düşen kitap sayısı da arttı.

Okullar arası imkân farklılıklarını azaltmak ve fırsat eşitliği sağlamak amacıyla Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ülke genelinde başlatılan “Kütüphanesiz Okul Kalmayacak" projesi doğrultusunda son bir yıl içerisinde Zonguldak'ta bütün okullar kütüphaneye kavuştu.

İl Milli Eğitim Müdürü Züleyha Aldoğan “Cumhurbaşkanımızın kıymetli eşi Emine Erdoğan Hanımefendinin himayelerinde Millî Eğitim Bakanlığımız tarafından yürütülen proje doğrultusunda, ilimizin tüm okullarında kütüphane açılarak öğrencilerimizin kitaba erişimi kolaylaştırıldı. Kütüphanesi olmayan tüm okullarımıza kütüphane kurulurken, kütüphanesi mevcut olan okullarımızda da kütüphane içeriklerinin zenginleştirilmesi, daha modern bir görünüme kavuşturulması ve güçlendirilmesi amacıyla Bakanlığımız her okulumuz için ödenekler gönderdi. Yeni kurulan, yenilenen, zenginleştirilen kütüphanelerimizde öğrencilerimiz daha çok vakit geçiriyor. Kütüphanelerimiz hem öğrencilerimize hem de tüm halkımıza açık olarak hizmet veriyor. Milli Eğitim Bakanımız Mahmut Özer'in ifade ettiği üzere kütüphanelerimiz, sadece kitap okunan bir mekândan ziyade bir yaşam merkezine dönüşüyor. İlimiz genelinde kurulan 350 yeni kütüphane ile birlikte kütüphanelerimizdeki kitap sayısı 600 bini aştı. Kütüphanelerimiz, gelişen ve değişen bilgi çağının kapılarını açan birer hazinedir. Bilgiye erişimi kolaylaştıran merkezlerdir. Öğrencilerimizi, velilerimizi kütüphanelerimizde daha çok vakit geçirmeye davet ediyoruz. Yeni yılda kütüphanelerimizdeki içeriği zenginleştirmeye devam edeceğiz. Hedefimiz kitap sayısını kütüphanelerimizde 1 milyona çıkarmak. Okuyan sağlıklı ve mutlu bir nesil yetiştirmek” dedi.