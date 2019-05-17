Zonguldak'ta kuzen kavgası kanlı bitti: 1 ölü

Zonguldak'ta iki kuzen arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre olay, akşam saatlerinde Devrek ilçesine bağlı Çaydeğirmeni beldesinde yaşandı. İddialara göre, kuzen oldukları öğrenilen Vedat T. ile Vahdet K. arasında henüz bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı. Vahdet K. büyüyen tartışmada Vedat T.'yi bıçaklayarak ağır yaraladı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesiyle Devrek Devlet Hastanesine kaldırılan Vedat T. hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.