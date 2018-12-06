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Zonguldak'ta lokanta ve kafeler denetlendi

Zonguldak Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, lokanta, restoran ve kafeleri denetledi.

Denetim sonunda hijjen kurallarına olmayan bir iş yerine 259 TL kesildi.


Ekipler halk sağlığı için kent merkezinde faaliyet gösteren kafeterya, lokanta ve kafeleri denetleyerek, iş yerlerinin imalathane, depo, mutfak, dolap ve reyonlarında inceleme yaptı. Merkez Zabıta Karakolu Amiri Nihat Köseoğlu öncülüğünde ekipler tarafından yapılan denetimlerde ruhsat kontrolü, kullanılan gıdaların uygunluğu, iş yerleri ile üretim yapılan yerlerinin temizliği, mutfakta görev yapan personelin kıyafetlerine ve temizliğine bakan ekipler, usule uygun olmayan ve eksikliği bulunan iş yerlerine gerekli uyarılarda bulundu.


Vatandaşın sağlığını olumsuz etkileyecek durumlara karşı asla taviz verilmeyeceğini ifade eden Zabıta Amiri Köseoğlu, 2018 yılında da denetimlerin periyodik aralıklarla yapıldığını ve yapılmaya da devam edeceği belirtti.


Yapılan denetimlerin sonunda hijyen kurallarına olmayan bir iş yerine 259 TL idari para cezası kesildi.

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