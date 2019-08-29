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Zonguldak'ta maden ocağında göçük: 1 işçi öldü

Zonguldak’ta özel bir maden ocağında meydana gelen göçükte yaralan işçi kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmadı.

Zonguldak'ta özel bir maden ocağında meydana gelen göçükte yaralan işçi kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmadı.



Olay, Kilimli ilçesine bağlı Gelik beldesinde özel bir maden ocağında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, 41 yaşındaki işçi Ramazan Katırcı, çalıştığı maden ocağında meydana gelen göçüğün altında kaldı. Mesai arkadaşları tarafından kurtarılan işçi, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Ramazan Katırcı kurtarılamadı. İşçinin cansız bedeni hastane morguna kaldırılırken göçükle ilgili soruşturma başlatıldı.


Öte yandan acı haberi alan madencinin yakınları acil servisin önünde feryat etti.

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