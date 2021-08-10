Zonguldak'ta meteorolojik uyarılarda uygulanan tedbirler gözden geçirildi.

Meteorolojik uyarılarda uygulanan ve alınması gereken ilave tedbirler, Vali Mustafa Tutulmaz'ın talimatıyla, Vali Yardımcısı Turgut Subaşı başkanlığında düzenlenen toplantıda değerlendirildi. Kurumlar arası işbirliği ve koordinasyon gözden geçirildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan değerlendirmelere göre Batı Karadeniz Bölgesi ve Zonguldak'ta yerel kuvvetli ve çok kuvvetli sağanak yağış, gök gürültülü sağanak yağışların önümüzdeki günlerde de devam edeceği belirtildi. Genel hayatı etkileyebileceği ve kurumlar arası koordinasyonu gerektirebileceği değerlendirilen başta sel ve su baskını olaylarına meteorolojik uyarılarda beklenen olayların öncesinde muhtemel can ve mal kayıplarının önlenmesi ve azaltılması, müdahale çalışmalarının daha etkin ve verimli yapılabilmesi amacıyla, Kriz Merkezi toplantı salonunda Vali Yardımcı Turgut Subaşı Başkanlığında ilgili kurumların katılımı ile Meteorolojik Uyarı Acil Durum Toplantısı gerçekleştirildi.

Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz'ın talimatıyla; Vali Yardımcısı Turgut Subaşı başkanlığında düzenlenen toplantıda meteorolojik uyarılarda uygulanan ve alınması gereken ilave tedbirler, kurumlar arası işbirliği ve koordinasyon gözden geçirildi. Toplantıya, AFAD, DSİ, SYDV, Kızılay, Belediye, İl Sağlık Müdürlüğü, Tarım Müdürlüğü, Özel İdare, Emniyet ve Jandarma, Meteoroloji, 112 Acil Çağrım Merkezi, GAMER, enerji firması yetkilileri ile Karayolları 155. Şube Şefliği temsilcileri katıldı.