Zonguldak'ta Meyvecilik Çalıştayı düzenlendi

Zonguldak'ta meyveciliğin Türkiye'deki durumu, meyve hastalık ve zararlıları ile mücadele yöntemlerinin konuşulduğu Meyvecilik Çalıştayı düzenlendi.

Bir otelde gerçekleştirilen çalıştaya, Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş, Tarım Orman İl Müdürü Cemalettin Çataklı, Prof. Dr. S. Mehmet Şen, Prof. Dr. Faik Ekmel Tekintaş, Prof. Dr. Ahmet Kazankaya, Prof. Dr. Turan Karadeniz, Dr. Yılmaz Boz, ve Prof. Dr. Koray Özrenk ve TSO Başkanları katıldı.

Saygı duruşunun ardından açılış konuşmasını Tarım ve Ormancılık İl Müdürü Cemalettin Çataklı yaptı. Çataklı, “İlimizde son yıllarda taş kömüründen başka bir geçim kaynağı aranmaya başlanmış tarım bu manada ciddi bir alternatif olmuştur, Bu amaçla tarım yapmak isteyen, yer ve proje talep eden çiftçi sayısında ciddi artışlar görülmüş. Gerek genel bütçe gerekse yerelde özel idare bütçesi ile ciddi yatırımlar gerçekleştirilmiştir. Bakanlığımız adeta tarımdaki teşvikleri arttırmıştır. İlimizde yıllık çiftçilerimize 55 milyon lira hibe desteği verilmektedir. Bunun yanında sayın valimizin özel idaremizin destekleriyle gerek yem bitkisi gerek arıcılık, meyvecilik, hayvancılık noktasında ciddi teşvikler verilmektedir. Buradan katkılarından dolayı sayın valimize ve özel idaremize il genel meclisi üyelerimize teşekkür ediyorum. Yer bitkisi tohumu isteyip de alamayan hiçbir çiftçimiz yok. 20 bin dönüm civarında yer bitkisi ekimi gerçekleştirilmiştir. Fidan dağıtımı noktasında da Özel İdare'den yoğun bir fidan dağıtımı gerçekleştirilmiş, yine mandacılık projesi ile ilgili de ilimizde ıslah projesine dahil olmak üzere 210 adet manda dağıtılmıştır. İlimiz ıslah projesine dahil edilmeye çalışılmıştır. Türkiye'nin çoğu yerinde Özel İdare'den bu kadar destek alan tarım yok. Yapılan çalışmalarla meyvecilik, seracılık, arıcılık, hayvancılık, çiftçilik konusunda ciddi mesafeler almış ekili tarım alanı ve ÇKS ye kayıtlı çiftçi sayımız artmış dolayısıyla tarımsal üretimde artışlar sağlanmıştır. Seracılık OSB gerek istihdam gerekse bölge çiftçilerimizin daha bilinçli üretim yapmasında büyük katkı sağlayacaktır. 560 dekar alanda Sera OSB kuruluş çalışmaları tamamlanmıştır. Yatırım programına da alındı. Bu da ilimizde tarıma ciddi manada mesafe aldıracaktır” dedi.

Vali Erdoğan Bektaş ise, “Kömür arkasındaki sanayi ve daha sonra da tarım ilimizin bir gelir kapısıdır. Tarıma baktığınızda fındık üretimi, seralarla ortaya çıkan küçük parçalı üretimler, bir kısım hayvancılık, ufak bir beyaz et üretimiyle tabloyu tamamlayabiliyoruz. Tarıma baktığınızda toprak, güneş ve su lazım. Güneş ve su açısından Zonguldak'ı yeterli görebiliriz. Ancak toprak açısından çok yeterli ifade edemiyoruz. Özellikle Çaycuma bölgesinde bir miktar arazi yapısı biraz düzleşiyor faaliyete imkan veriyor onun haricindeki arazilerimiz daha çok ormanla kaplı. Fırsat bulunan yerlerde de fındık üretimi yapılıyor. Ciddi bir gelir kaynağı olarak şehrimizin ekonomisinde yerini almış. Aslında mevcut toprak varlığımızın Türkiye'nin genel arazi toprak varlığı sorunlarından biz de payımızı alıyoruz. Elimizde olanları en iyi şekilde değerlendirip, vilayetimizin, insanımızın ve ülkemizin ekonomisine olabildiği kadar katkı sağlamak gibi bir çerçevede yol almaya çalışıyoruz. Bu çerçevede bugün işini bu kadar iyi bilen uzmanın iştirak ettiği bir meyvecilik kurultayının faydalı olacağına inanıyorum” diye konuştu.

Çalıştayda Prof. Dr. S. Mehmet Şen, meyve yetiştiriciliğinin ülke ekonomisinde ve beslenmedeki önemini, Prof. Dr. Faik Ekmel Tekintaş, Bahçe tesisi anaç çeşit seçimi ve bahçe yönetimi, Prof. Dr. Ahmet Kazankaya, Bahçe bitkilerin çoğaltma yöntemleri, Prof. Dr. Turan Karadeniz, Meyvecilikte budama ve çevirme aşı teknikleri, Dr. Yılmaz Boz, üsümsü meyvelerin önemi ve yetiştiriciliği ve Prof. Dr. Koray Özrenk, meyve hastalık ve zararlıları ile mücadele yöntemlerini anlatılarak yetiştiriciler bilgilendirildi.