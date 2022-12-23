Zonguldak'ta motorlu kara taşıtları sayısı 166 bin 298 oldu.

TÜİK'in verilerine göre Zonguldak'ta 2022 yılı Kasım ayında 471 taşıtın trafiğe kaydı yapıldı. Motorlu kara taşıtları sayısı 2022 Kasım ayı itibarıyla 100 bin 203'ü otomobil olmak üzere 166 bin 298 oldu. 100 bin 203'ü otomobil, 4 bin 183'ü minibüs, bin 725'i otobüs, 26 bin 680'ı kamyonet, 6 bin 502'si kamyon, 16 bin 234'ü motosiklet, 10 bin 206'sı traktör ve 565'i özel amaçlı taşıtlar grubu oluşturdu.