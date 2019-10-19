Zonguldak'ta Muhtarlar günü kutlandı

Zonguldak'ta 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla valilik önünde tören düzenlendi.

Zonguldak'ta 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla valilik önünde tören düzenlendi. Törene, Zonguldak Belediye Başkanı Dr. Ömer Selim Alan, Muhtarlar Derneği Başkanı Şerafettin Nas ve mahalle muhtarları katıldı.

Muhtarlar Derneği Başkanı Şerafettin Nas, tarafından Atatürk Anıtına çelenk sunumu gerçekleştirildi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başlayan programda, günün anlam ve önemine ilişkin bir konuşma yapan Muhtarlar Derneği Başkanı Şerafettin Nas, “19 Ekim Muhtarlar Günü'nün beşinci yılını kutluyoruz. Cumhurbaşkanımıza, hükumetimize, Gazi Meclisimize, İçişleri Bakanlığımıza ve Türkiye Muhtarlar Konfederasyonumıza şükranlarımı sunuyorum. Yerel yönetimler gerek demokratik rollerde oynadığı gerek kamu hizmetlerinin halka sunulmasında yüklendikleri sorumluluklar nedeniyle yerel halkın yönetim aşamasına katılmasıdır. Yerel yönetimlerin en küçük birimi köy ve mahalle muhtarlarıdır. Muhtar, Türk toplumunun tarihsel ve niteliksel bir kavramıdır. Başka bir değişle seçilmiş söz sahibidir” dedi.