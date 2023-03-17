Zonguldak'ta "Müşterek Kod Duman" uygulamasında 4 şahıs yakalandı

Zonguldak İl Jandarma Komutanlığına bağlı 43 ekip, 139 personel ile 10.00 ve 16.00 saatleri arasında 154 uygulama noktasında, “Müşterek Kod Duman” uygulaması yapıldı. Yapılan denetimde 2 bin 909 şahıs sorgulanıp, bin 150 araç kontrol edildi. Sorgulamalar sonucunda 6284 Sayılı Kanuna Muhalefet suçundan aranan 1 kişi, tehdit-hakaret suçundan aranan 1 kişi, çocuğun cinsel istismarı suçundan aranan 1 kişi ve yoklama kaçağı olarak aranan 1 kişi olmak üzere toplam 4 şahıs hakkında işlem yapıldı.