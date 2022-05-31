Zonguldak'ta Narkotimler uyuşturucu ticareti yapan çeteyi çökertti: 9 tutuklu

Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonu düzenleyen Narkotik ekipleri, suç şebekesini çökertti. Uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen çete üyelerinden 9'u tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı ile İl Emniyet Müdürlüğü; uyuşturucu madde ticareti yapan suç örgütüne yönelik operasyon düzenlendi. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma", "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kullanılmasını Kolaylaştırmak", "Özendirmek veya Bu Nitelikte Yayın Yapmak", "Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma", "6136 Sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanuna Muhalefet" ve "Görevi Yaptırmamak İçin Direnme" suçlarına yönelik uzun süren çalışmalar sonucunda suç örgütüne yönelik operasyon düzenlendi.

Takma isimlerle hareket ettikleri ortaya çıktı

Zonguldak merkezli yürütülen operasyonda suç şebekesinin takma isimler kullandığı ayrıca Zonguldak ve İstanbul'da birlikte hareket eden çetenin işlediği birçok suç tespit edildi. İstanbul'da faaliyet yürüten Zonguldak'a uyuşturucu madde satışı yapan 4 şüpheli ile temin ettikleri uyuşturucu maddelerini Zonguldak'ta üniversite bölgesinde satmaya çalışan 11 şüpheli Narkotim ekiplerince yakalandı.

Operasyonda suç örgütünden bir 750 gram uyuşturucu madde, 198 adet kenevir bitkisi, 145 adet mermi, 63 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 14 adet uyarıcı hap, 7 adet bıçak, 2 adet tabanca, 2 adet hassas terazi, 1 adet muşta, 1 adet biber gazı ve suçtan elde edilen para ele geçirildi.

Adliyeye sevk edildiler

Çete içerisinde suç işleyen Ö.G., C.K., U.T., K.E., B.D., E.Ç., S.D., S.M.Y., C.T., S.Ç., A.Ç., E.M., E.G., S.G. ve B.K. gözaltına alındı. Şüpheliler Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Şüphelilerden 9'u tutuklanarak cezaevine gönderildi. KOAH hastası olan bir şüpheliye ise ev hapsi kararı verildi. Beş şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.