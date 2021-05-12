Zonguldak'ta Nisan ayında 392 konut satıldı

TÜİK Bölge Müdürlüğü, 2021 Nisan ayı konut satış istatistiklerine ait verileri açıkladı. Buna göre Zonguldak'ta geçen Nisan ayında 268 adedi ikinci el satış olmak üzere toplamda 392 konut satıldı.

İlk satış ve ikinci el satış ayrıntısında illere ve yıllara göre ipotekli konut satışı ise şöyle gerçekleşti:

“2020 Nisan ayında ilk satışı 37, ikinci el konut satışı 53 olmak üzere toplam 90 adet konut satışı. 2021 Nisan ayında ilk satışı 26, ikinci el konut satışı 76 olmak üzere toplam 102 adet konut satışı.”

İlk satış ve ikinci el satış ayrıntısında illere ve yıllara göre konut satış sayıları ise şöyle gerçekleşti:

“2020 Nisan ayında ilk satış 69, ikinci el konut satışı 112 olmak üzere toplam 181 adet konut satışı. 2021 Nisan ayında ilk satışı 124, ikinci el konut satışı 268 olmak üzere toplam 392 adet konut satışı.”